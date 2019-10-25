Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet: 3-1

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta evinde Fenerbahçe Opet'i 25-11, 25-18, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 4'te 4 yaparken, konuk takım Fenerbahçe Opet ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında 29 Ekim Salı günü saat 15.00'te Eczacıbaşı Vitra'yı konuk ederken, Fenerbahçe Opet ise aynı gün saat 19.00'da evinde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: DHA