Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş: 3 - 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan Galatasaray HDI Sigorta -Beşiktaş karşılaşması ile devam etti.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 26-24 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 ev sahibi Galatasaray HDI Sigorta kazandı. İlk karşılaşmada da deplasmanda rakibini mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bu sonucun ardından Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finaline yükseldi.

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DHA