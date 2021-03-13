Galatasaray, HES Kablo Kayserispor deplasmanında! İşte kritik randevunun muhtemel ilk 11'leri...

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta sadece 1 puan toplayabilen ve şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın gerisine düşen Galatasaray, bugün saat 19.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda başlayacak olan maçta Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Bein Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maçta yardımcılıklarını, Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın VAR hakemi Arda Kardeşler, AVAR hakemi ise Erdinç Sezertam olacak.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Ligin şuana kadar oynanan 28 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Galatasaray bu maça ligde 58 puanla Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde giriyor.

KAYSERİSPOR ALT SIRALARDAN KURTULMA ÇABASINDA

Ev sahibi takım Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 27 maçın 8'inde sahadan 3 puanla ayrıldı, 7'sinde berabere kaldı ve 12 maçtan ise puansız ayrıldı. kaybetti. Kayseri ekibi topladığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

GALATASARAY'DA İKİ SAKATLIK VAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ryan Donk ve Emre Taşdemir maçta forma giyemeyecek.

MUHAMMED GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Teknik Direktör Fatih Terim'in şans vermesi durumunda ilk 11'deki yerini alabilecek.

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 3 sarı kartı bulunan Ryan Babel, Luyindama, Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao sarı kart görmeleri durumunda31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Kolovetsios, Uğur, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Lennon, Avramovski, Henrique, İlhan.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Arda, Onyekuru, Mohamed, Falcao.