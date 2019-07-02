Galatasaray iki transferi açıkladı!

Sarı Kırmızılı takım, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini KAP'a bildirdi.

GALATASARAY'DAN JİMMY DURMAZ AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY'DAN ŞENER ÖZBAYRAKLI AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücretİ

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.