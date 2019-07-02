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Galatasaray iki transferi açıkladı!

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Galatasaray anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray iki transferi açıkladı!

Sarı Kırmızılı takım, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini KAP'a bildirdi.

GALATASARAY'DAN JİMMY DURMAZ AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY'DAN ŞENER ÖZBAYRAKLI AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücretİ

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şener Özbayraklı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?Şener Özbayraklı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?
Jimmy Durmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?Jimmy Durmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

 

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