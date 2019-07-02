Galatasaray iki transferi açıkladı!
Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Galatasaray anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı Kırmızılı takım, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini KAP'a bildirdi.
GALATASARAY'DAN JİMMY DURMAZ AÇIKLAMASI
Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GALATASARAY'DAN ŞENER ÖZBAYRAKLI AÇIKLAMASI
Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücretİ
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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