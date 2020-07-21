Galatasaray, iki yeni kaleciyle görüşüyor!

Galatasaray'ın pandemin döneminde verilen aranın ardından tekrar başlayan Süper Lig'de en büyük kaybı Çaykur Rizespor maçında sezonu kapatan Muslera olmuştu. Muslera'nın sakatlığının ardından kalede büyük sorunlar yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Koçuk'tan istediği verimi alamadı.

Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan Okan Koçuk çıktığı 7 maçta 15 gol görünce, Fatih Terim tarafından yeni sezonda Okan ile başlanması büyük risk olarak görüldü. Muslera'nın iyileşme sürecinin yeni sezonun devre arasına kadar uzayacağı söylenirken Galatasaray'da gündem kaleyi emanet edebileceği yeni bir kaleci.

Şampiyon Başakşehir forması giyen tecrübeli Milli kaleci Volkan Babacan, Galatasaray'ın kale için ilk tercihi olarak belirtiliyor. Uzun yıllar Başakşehir'in kalesini koruyan Babacan, Mert Günok'a kaleyi kaptırmasının ardından ikinci kaleci olarak görev alıyordu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli ismin transferine kesin gözüyle bakılıyor.

İkinci alternatif isim Kayserispor kalesinde görev alan Silviu Lung. Son dönemde sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Lung, maliyetinin de uygun olması sebebiyle Galatasaray'ın gündemine girdi. Ancak yeni yabancı kuralı dolayısıyla kaleci mevkisi için iki yabancı oyuncu olacak olması bu transferi ikinci plana atıyor.