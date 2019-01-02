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Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk çalışmasında anatomik adaptasyon antrenmanı yaptı. Antrenmanda her bir oyuncu kendi nabız aralığına göre aerob koşu gerçekleştirdi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA

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