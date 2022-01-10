Galatasaray ile de görüşmüştü! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı şaşırtacak!

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fransa'nın Lille takımına transfer olan ve Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Mustafa Kapı gibi isimlerle şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Adı Galatasaray ile de anılan oyuncu ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Yıldız futbolcunun kiralık olarak CSKA Moskova'ya gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Ligue 1'de uzun yılların ardından geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı da başarılı bir performans sergilemişti. Bu sezon ise yaşadığı sakatlığın ardından yeterli süre bulamamaya başlayan ve takımdan ayrılmak istediğini ifade eden milli futbolcu, Galatasaray ile transfer görüşmelerinde bulunmuştu.

MADDEDEN DOLAYI GERÇEKLEŞMEDİ

Trabzonspor'un koyduğu madde dolayısıyla Lille, Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor dışında bir Türk takımına göndermek isterse 20 milyon euro ödeyecek. Bu kapsamda transferin önünü tıkayan madde için çalışmalar yapan Galatasaray bu maddeyi kaldırtamayınca transfer gerçekleşmemişti. Takımdan ayrılmayı kafaya koyan Yusuf Yazıcı'nın ise yeni takımı belli oldu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, Lille'in de bu duruma sıcak baktığı ve görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de Rusya basınına konuşarak görüşmelerin doğru olduğunu söyledi. Cebeci, "Her şey çok yüksek seviyede ilerliyor. CSKA temsilcileri çok olumlu. Anlaşmayla ilgili kararı bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.