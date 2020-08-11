Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir futbolcunun sesinden, "Türkiyenin ilk ve dört yıldızlı takımı merhaba" cümlesini duyuyoruz. Transferin resmi olarak 19.05'te duyurulacağı söylendi. Paylaşımda kullanılan bu sesin Oğulcan Çağlayan olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Çaykur Rizespor forması ile gösterdiği başarılı performansla transferin gözde ismi haline gelen Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı biliniyordu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Oğulcan Çağlayan 22 Mart 1996 tarihinde Ankara'da doğmuş bir futbolcudur. Çaykur Rizespor takımında görev yapmaktaydı fakat Çağlayan kulübünün tek taraflı opsiyonu kullanarak uzattığı sözleşmesini feshetti.

OĞULCAN, TFF'YE BAŞVURMUŞTU

Kulübü ile sözleşme uzatmak istemeyen Oğulcan Çağlayan, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.

Oğulcan Çağlayan'ın, “Tek isteğim Galatasaray’da oynamak. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.