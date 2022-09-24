Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında 16 puan toplayarak zirve yarışının içinde yer alan Galatasaray, milli maç arasını hazırlık maçı yaparak değerlendiriyor. Bu kapsamda sarı kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler için Galatasaray- İstanbulspor hazırlık maçı canlı izle | Galatasaray- İstanbulspor maçı D Smart Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
GALATASARAY- İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE
Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki hazırlık maçı 24 Eylül Cumartesi (bugün) NEF Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maç, D Smart kanalından şifreli olarak ekrana geliyor .
GALATASARAY- İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE
GALATASARAY- İSTANBULSPOR MAÇI D SMART SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki hazırlık maçı Smart Spor kanalından şifreli olarak ekran geliyor.
Smart Spor HD, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GALATASARAY- İSTANBULSPOR MAÇI D SMART SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ