Galatasaray, geçtiğimiz sezonun pandemi sürecine kadar olan kısmında en önemli şampiyonluk adaylarından birisiydi. Ancak pandeminin araya girmesiyle adeta dengesi bozulan sarı-kırmızılı ekip, ligde şampiyonluk şansını bitirmiş, Şampiyonlar Ligi şansından da oldukça uzaklaşmıştı. Sıralamayı 6. sırada bitiren Galatasaray, uzun zaman sonra ilk 4'ün içinde yer alamadığı bir sezonu geride bıraktı.

Yeni sezonda aynı sıkıntıları yaşamak istemeyen Fatih Terim ve yönetimi, hazırlıklarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Süper Lig'de hazırlık kampı için farklı bir şehri tercih etmeyen Galatasaray, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesislerinde devam ediyor. İlk hazırlık maçına da burada çıkacak olan sarı-kırmızılılar, İstanbulspor ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar..

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya'da İstanbulspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, ilk hazırlık maçını yapmış olacak. Galatasaray - İstanbulspor maçı 28 Ağustos Cuma günü, saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray Resmi Mobil Uygulaması nedir? Nasıl indirilir?

HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın herhangi bir kanalda yayınlanması şu an için beklenmiyor. Ancak Galatasaray'ın Resmi Mobil Uygulamasında maçtan anlık görüntülerin gelmesi muhtemel.

İLK 11'LER

Mücadele için henüz kadro bilgileri girilmedi.

İşte Galatasaray'ın diğer hazırlık maçları: