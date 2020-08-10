Galatasaray, İtalyan kondisyoner Luca Morellini ile anlaşmaya yakın

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu iyi bir sırada tamamlayamayan Galatasaray'da, kondisyon eksikliği çok tartışılmıştı. Pandemi sürecinin ardından tekrar başlayan ligde büyük bir düşüş yaşayarak şampiyonluk potasından uzaklaşmıştı. Bu süreçte takımın kondisyon eksikliği, sık sık yaşanan sakatlıklardan dolayı Fatih Terim'in yeni bir kondisyoner istediği belirtildi.

Terim'in özellikle istediği isim belli oldu. İtalya Serie A'dan Parma'nın teknik ekibinde kondisyoner olarak görev yapan Luca Morellini, Galatasaray'ın ilk adayı. Parma'da görev yapan Morellini, geçen sezon takımının Inter'den sonra en çok koşan ikinci takım olmasında büyük katkı sağlamıştı.

İtalya'daki tanınırlığını ve iyi ilişkilerini kullanarak Morellini'yi sarı-kırmızılı ekipte görmek isteyen Terim, görüşmelerini sürdürüyor.

2016'dan beri Parma'da kondisyoner olarak çalışan Luca Morellini'nin takımdan ayrılması bekleniyor.