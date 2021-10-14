Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor'un üç puan mücadelesi vereceği maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyen futbolseverler için Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı canlı izle | BeIN Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

GALATASARAY - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Emin Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.

Zorlu maçın VAR hakemi ise Alper Ulusoy, AVAR ise Emre Eyisoy olacak.

GALATASARAY - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GALATASARAY - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI CANLI TAKİP

GALATASARAY - KONYASPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin,Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Morutan, Cicaldau, Halil, Mostafa Muhammed.

Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Sitya, Abdulkerim Bardakçı, Skubic, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri Çekiçi, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün,