Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Emin Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.