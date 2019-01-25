Galatasaray İzmir’de

Ligde yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, hava yolu ile İzmir'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray özel uçakla maçın oynanacağı İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Teknik Direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, Terim'e çiçek verdi. Göztepe maçına kadar kampa gireceği otele hareket eden Galatasaray kafilesinde, Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Kaynak: İHA