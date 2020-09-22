Galatasaray, Joao Mario ile temasa geçti!

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun sonu itibarıyla kiralık olan orta sahaları Seri ve Lemina ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine orta saha transferi için yoğun bir çaba gösteren sarı kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak orta saha için en az bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray, dış basına göre, Inter'in orta saha oyuncusu Joao Mario'yu gündemine aldı.

Daha önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray ile adı anılan Portekizli yıldız, geçen sezonu Lokomotiv Moskova'da kiralık olarak geçirdi.

AVRUPA'DAN DA BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

Oyuncu için Inter'in kapısını çalan yönetim, olumlu ya da olumsuz bir yanıt bekliyor. Galatasaray'ın yanı sıra Newcastle United, Leeds United, West Ham, Valencia ve Real Betis gibi kulüplerde Mario ile ilgileniyor.

Inter, 2016'da 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu daha önce West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. İtalyan ekibinin bu kez 2022'de sözleşmesi sona erecek oyuncuyu bonservisi ile takımdan göndermek istediği aktarılmakta.

27 yaşındaki Angola asıllı Portekizli orta saha, ükesinin a milli takımı ile de 46 maçta görev yaptı.