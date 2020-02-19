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Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıldır kazanamıyor

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakip sahada son 23 maçını kazanamadı- Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 23 resmi maçın 8'inde berabere kalıp 15'ini kaybetti

Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıldır kazanamıyor

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.


- Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi


Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 23 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı.


- Galatasaray'ın Kadıköy karnesi


Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 23 resmi maç ve sonuçlar şöyle:


TarihOrganizasyonSonuç (FB-GS)
07.02.2001Türkiye Kupası4 - 4
06.05.2001Süper Lig2 - 1
16.02.2002Süper Lig1 - 0
06.11.2002Süper Lig6 - 0
29.02.2004Süper Lig2 - 1
22.05.2005Süper Lig1 - 0
08.03.2006Türkiye Kupası2 - 1
22.04.2006Süper Lig4 - 0
03.12.2006Süper Lig2 - 1
08.12.2007Süper Lig2 - 0
03.02.2008Türkiye Kupası0 - 0
09.11.2008Süper Lig4 - 1
25.10.2009Süper Lig3 - 1
24.10.2010Süper Lig0 - 0
17.03.2012Süper Lig2 - 2
12.05.2012Süper Lig0 - 0
12.05.2013Süper Lig2 - 1
10.11.2013Süper Lig2 - 0
08.03.2015Süper Lig1 - 0
25.10.2015Süper Lig1 - 1
20.11.2016Süper Lig2 - 0
17.03.2018Süper Lig0 - 0
14.04.2019Süper Lig1 - 1


Kaynak: AA




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