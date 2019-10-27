Galatasaray kafilesi Vodafone Park'a hareket etti
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-kırmızılı takım, bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde uğurlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Takım otobüsünün tesislerden çıkışı
-Tezahüratlar, meşale yakılması
-Genel detaylar
Kaynak: DHA
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