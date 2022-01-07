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Galatasaray, kaleci belirsizliğine son verilecek! Okan Kocuk mu Sinan Bolat mı ?

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci bölgesinde sorun yaşayan Galatasaray devre arasında bu sorunu çözmek istiyor. Yönetimin hedefindeki iki isim ise Okan Kocuk ile Sinan Bolat.

Galatasaray, kaleci belirsizliğine son verilecek! Okan Kocuk mu Sinan Bolat mı ?

Her ne kadar performansında düşüş görülse de Galatasaray'ın ilk kalecisi konumunda bulunan Fernando Muslera'nın sakatlığı, sarı-kırmızılı ekibi çaresiz bıraktı. Takımda yer alan diğer kalecilerden beklediği verimi alamayan cimbom, devre arasında yapacağı transferle bu eksiği kapatmayı hedefliyor. Yerli kaleci arayışında olan Galatasaray'ın ilk hedefinde ise kiralık olarak Giresunspor'a yolladığı Okan Kocuk var.

GİRESUNSPOR BIRAKMIYOR

Giresunspor'dan Okan Kocuk'u geri isteyen sarı-kırmızılı ekip olumlu bir yanıt almadı. Sezon sonuna kadar oyuncuyu elinde tutma hakkı olan Karadeniz ekibi kalecisini bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın mecburiyetinin farkında olan Giresunspor yönetimi, Oğulcan veya Alpaslan'ın kiralanması ya da Aytaç Kara'nın bonservisiyle verilmesi durumunda Okan'ı bırakabileceğini ifade etti.

Galatasaray, kaleci belirsizliğine son verilecek! Okan Kocuk mu Sinan Bolat mı ?

B PLANI DA DEVREDE

Bu konuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da her ihtimale karşı B planı da devreye sokuldu. Giresunspor'la anlaşma sağlanamaması durumunda problem yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi, Sinan Bolat ile de görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu ile birkaç hafta önce görüşen ve anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Giresunspor'dan çıkacak haberi bekliyor.

Galatasaray, kaleci belirsizliğine son verilecek! Okan Kocuk mu Sinan Bolat mı ?

BU HAFTA BELİRLENECEK

Okan Kocuk'tan gelecek habere göre Sinan Bolat'ın kulübü Gent ile görüşecek olan cimbom, kulübü ikna etmeye çalışacak. Bu hafta kaleci belirsizliğine son vermek isteyen cimbom kesin bir çözüme ulaşmak isterken, Sinan Bolat'ın Galatasaray'da oynamak istemesi sebebiyle transferde elini güçlü tutuyor.

Galatasaray, kaleci belirsizliğine son verilecek! Okan Kocuk mu Sinan Bolat mı ?

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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