Galatasaray, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 14.02.2021 16:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Galatasaray, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu? Galatasaray - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Galatasaray, Kasımpaşa maç sonucu: Galatasaray Kasımpaşa 2 1 Galatasaray Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın Galatasaray, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.02.2021 16:00

Galatasaray Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Burak Şeker(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 20. Emre Akbaba, 22. Deandre Roselle Yedlın, 49. Valentıne James Ozornwafor, 63. Bartuğ Elmaz

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Muhammed Kerem Aktürkoğlu,9.dk (f), Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla,89.dk (p)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Emre Kılınç 72.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 76.dk, Ryan Guno Babel 72.dk, Martın Lınnes 82.dk, Gedson Carvalho Fernades 72.dk

Oyuna Girenler

Henry Chukwuemeka Onyekuru 72.dk, Deandre Roselle Yedlın 76.dk, Ryan Henk Donk 72.dk, Younes Belhanda 82.dk, Emre Akbaba 72.dk

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 10. Harıs Hajradınovıc, 14. Gılbert Koomson, 13. Dusko Tosıc, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 2. Berk Çetin, 7. Anıl Koç, 6. Loret Sadıku, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 34. Doğucan Haspolat, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

Isaac Kıese Thelın,51.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Dusko Tosıc 84.dk, Sarı Kart Harıs Hajradınovıc 71.dk, Sarı Kart Kevın Varga 82.dk, Sarı Kart Isaac Kıese Thelın 15.dk

Oyundan Çıkanlar

Gılbert Koomson 46.dk

Oyuna Girenler

Kevın Varga 46.dk

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 51 30 2 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 51 21 3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 45 7 5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 42 17 6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 39 10 7 Gaziantep FK 24 10 8 6 37 29 38 8 8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 37 6 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Göztepe 24 7 8 9 34 31 29 3 11 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 29 -1 12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 27 1 14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 26 -12 15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 26 -12 16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 25 -11 17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 25 -13 18 Başakşehir FK 24 6 6 12 28 43 24 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 19 -13 21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 18 -21

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları