Galatasaray, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 14.02.2021 16:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Galatasaray, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?
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Galatasaray, Kasımpaşa maç sonucu:
|Galatasaray
|Kasımpaşa
|2
|1
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Galatasaray, Kasımpaşa maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.02.2021 16:00
Galatasaray Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Erkan Özdamar(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Sönmez(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Burak Şeker(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades
Yedekler
99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 20. Emre Akbaba, 22. Deandre Roselle Yedlın, 49. Valentıne James Ozornwafor, 63. Bartuğ Elmaz
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Goller
Muhammed Kerem Aktürkoğlu,9.dk (f), Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla,89.dk (p)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Emre Kılınç 72.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 76.dk, Ryan Guno Babel 72.dk, Martın Lınnes 82.dk, Gedson Carvalho Fernades 72.dk
Oyuna Girenler
Henry Chukwuemeka Onyekuru 72.dk, Deandre Roselle Yedlın 76.dk, Ryan Henk Donk 72.dk, Younes Belhanda 82.dk, Emre Akbaba 72.dk
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 10. Harıs Hajradınovıc, 14. Gılbert Koomson, 13. Dusko Tosıc, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
1. Ramazan Köse, 2. Berk Çetin, 7. Anıl Koç, 6. Loret Sadıku, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 34. Doğucan Haspolat, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
Isaac Kıese Thelın,51.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Dusko Tosıc 84.dk, Sarı Kart Harıs Hajradınovıc 71.dk, Sarı Kart Kevın Varga 82.dk, Sarı Kart Isaac Kıese Thelın 15.dk
Oyundan Çıkanlar
Gılbert Koomson 46.dk
Oyuna Girenler
Kevın Varga 46.dk
Süper Lig 25. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|24
|16
|3
|5
|49
|19
|51
|30
|2
|Fenerbahçe
|24
|16
|3
|5
|47
|26
|51
|21
|3
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|4
|Trabzonspor
|24
|13
|6
|5
|31
|24
|45
|7
|5
|Alanyaspor
|24
|12
|6
|6
|40
|23
|42
|17
|6
|Hatayspor
|24
|11
|6
|7
|39
|29
|39
|10
|7
|Gaziantep FK
|24
|10
|8
|6
|37
|29
|38
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|24
|10
|7
|7
|37
|31
|37
|6
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Göztepe
|24
|7
|8
|9
|34
|31
|29
|3
|11
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|29
|-1
|12
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|13
|Konyaspor
|23
|7
|6
|10
|29
|28
|27
|1
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|26
|-12
|15
|Kasımpaşa
|24
|7
|5
|12
|26
|38
|26
|-12
|16
|Kayserispor
|24
|6
|7
|11
|17
|28
|25
|-11
|17
|BB Erzurumspor
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|25
|-13
|18
|Başakşehir FK
|24
|6
|6
|12
|28
|43
|24
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|23
|5
|4
|14
|26
|39
|19
|-13
|21
|Denizlispor
|24
|4
|6
|14
|22
|43
|18
|-21
Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları
|12.02.2021
|Çaykur Rizespor
|0-2
|BB Erzurumspor
|13.02.2021
|Kayserispor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|13.02.2021
|Fatih Karagümrük
|1-2
|Fenerbahçe
|13.02.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Gaziantep FK
|14.02.2021
|Hatayspor
|0-0
|Alanyaspor
|14.02.2021
|Konyaspor
|2-0
|Denizlispor
|14.02.2021
|Galatasaray
|2-1
|Kasımpaşa
|14.02.2021
|Göztepe
|2-1
|Başakşehir FK
|15.02.2021
|Gençlerbirliği
|Beşiktaş
|15.02.2021
|Antalyaspor
|Yeni Malatyaspor