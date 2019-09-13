Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk gol!

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Süper Lig’in geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Sarı-Kırmızılılar, 4 puanı bulunurken yaptığı 3 maçın 1'inde berabere kalıp 2'sini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDAN DETAYLAR

1. dakikada konuk ekip Kasımpaşa, sağ kanattan Mame Thiam ile etkili geldi. İçeri çevirmek istediği top, Marcao'nun müdahalesiyle kornere gitti.

6. dakikada Kasımpaşa, sol kanattan hızlı bir hücum gerçekleştirdi. İlhan Depe'nin pasında Hajradinovic'in sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

7. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sağ kanada açılan topta Mariano'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

9. dakikada Galatasaray sağ kanattan yine Mariano ile etkili geldi. Brezilyalı oyuncunun ortasını Veysel Sarı kritik müdahale ile kornere yolladı.

11. dakikada Kasımpaşa, sol kanattan etkili oldu. Kemal Özdeş'in sağ kanattan sol kanada aldığı Quaresma, burada ilk topla buluşmasında ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

13. dakikada Galatasaray sağ kanattan Belhanda ile serbest vuruşu kullandı. Yaptığı ortaya Falcao ile Marcao etkili yükselirken istedikleri vuruşu yapamadılar.

14. dakikada Kasımpaşa sağ kanattan çok etkili geldi. İlhan Tepe'nin yaptığı ortaya altı pas içinde vuran Mame Thiam, topu dışarı gönderdi.

17. dakikada Luyindama, sol kanada etkili bir pas attı. Topla buluşan Babel'in tekte çevirdiği topta Falcao'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruş savunmadan sekti.

18. dakikada Galatasaray yine soldan etkili geldi. Babel ile paslaşan Lemina'nın ceza sahası içine pasında Falcao, şık bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ama top üstten dışarı gitti.

SARI KART | 26. dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic, Babel'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

27. dakikada Karim Hafez'in topa elle yaptığı müdahale sonrası saha bir anda karıştı. Hafez'in topu ısrarla vermemesi üzerine Mariano, Hafez ve Quaresma arasında bir gerginlik yaşandı.

29. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Quaresma, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına etkili olabilecek bir serbest vuruş şansı kazandırdı.

30. dakikada Quaresma, serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderirken Ryan Babel, ön direkte vurduğu kafayla topun kornere çıkmasını sağladı.

Galatasaray'da sakatlık şoku!

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, 30. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkarken yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

31. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Ben Youssef'in penaltı noktasından yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

34. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Nzonzi, ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaparken top kaleci Fatih'te kaldı.

SARI KART | 35. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Thiam'ı düşüren Marcao, Galatasaray'da sarı kart gören ilk isim oldu.

37. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortayı Babel, topu Feghouli'nin önüne bıraktı. Cezayirli oyuncunun vuruşu üstten dışarı giderken pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

GOL | 38. dakikada Radamel Falcao, perdeyi açan isim oldu. Sol kanattan gelen Galatasaray'da Falcao'nun sol ayakla ceza sahası içinden yaptığı vuruş Ben Youssef'e çarparak Kasımpaşa ağlarına gitti.

Ayrıntılar geliyor..

Galatasaray - Kasımpaşa ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan Depe, Mame Thiam