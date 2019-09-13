Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından

Levent Şahin: Lemina'nın çıkışı, sistemimizi etkiledi

Kemal Özdeş: Yenildiğimiz için üzgünüz

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Levent Şahin, Kasımpaşa'nın futbol oynamak için sahaya çıktığını belirterek, "Geçiş hücumlarında biraz daha hızlı olsak sonuç anlamında farklı olacaktı. Yeni transferler fiziksel olarak sıkıntılar yaşadı. Bu maçta da öyle oldu. Falcao son 10 dakika çıkmak istedi. Yorulduğunu söyledi. Lemina rahatsızlandığını devam edemeyeceğini söyledi. Doktorlar yarın durumunu açıklayacaktır. Hazır hale geldiklerinde oyunsal ve bireysel olarak Galatasaray'a katkı sağlayacaklardır" dedi.

LEVENT ŞAHİN: LEMINA'NIN ÇIKIŞI, SİSTEMİMİZİ ETKİLEDİ

Mario Lemina'nın sakatlığından dolayı ilk yarıyı tamamlayamamasına değinen Şahin, "Erken değişiklik oyun sistemimizi biraz etkiledi, zorunlu değişiklik oldu. Milli takım dönüşleri her zaman takımımıza bu tür sıkıntılar yaşatabiliyor. Çok fazla milli oyuncu gönderiyoruz. Dün gece gelen, önceki gün gelen arkadaşlarımız var" yorumunda bulundu.

Bir diğer yeni transfer Radamel Falcao'nun performansı ile ilgili gelen soruya yanıt veren Levent Şahin, "Aile ortamında çalışan takımız. Falcao, psikolojik olarak sıkıntı yaşamayacaktır. Adapte oldu. Fiziksel sürecini tamamlandığında Galatasaray ve Türk futbolseverler olarak eski Falcao'yu izleyeceğiz. Bu maçta seyirci etkilemiş olabilir, çok şey yapmak istemiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Levent Şahin son olarak kulübün efsane oyuncularından Metin Oktay'ı ölümünün 28'inci yılında anarken, "Hem Türk futbolu hem Galatasaray efsaneleri arasında yer alan Metin Oktay'ı saygı ve rahmetle anmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

KEMAL ÖZDEŞ: YENİLDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray önde baskı yaptı. Autlarda bize problem yapmaya başladılar. Yediğimiz gol de autta yerleşmeyi doğru yapmayarak oldu. Maçın 80'inci dakikasına kadar topa sahip olarak Galatasaray yarı alanına yerleşmeyi başardık ama üretken olamadık. Yenildiğimiz için üzgünüz. Çabuk hücum isteği bizi pas oyunundan uzaklaştırdı. Takımım disiplinli ve iştahlı oynadı. Puan alabilecek bir oyun oynadık. Son iki maçta skoru geri getirmeye çalışan bir takım vardı. Ligde 4 hafta tamamlandı. Gelecek hafta kazanmamız gerekiyor. Oyun standardımız bizim için umut verici. Gelecek hafta dört oyuncumun üçü oynayacak hale gelecektir. Böylece daha nitelikli takım haline geleceğiz."

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- Levent Şahin'in açıklamaları

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DHA