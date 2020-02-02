Galatasaray - Kayserispor maç özeti

Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele de Galatasaray 2-0 önde.

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38' Feghouli'nin sağdan ortasında Emre Akbaba penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu ancak top kaleyi bulmadı

34' Kayserispor gole yaklaştı! Lopes'in sağdan ortasında Mesanovic ön direkte dokundu, Muslera gole izin vermedi.

Pozisyon 28' Henrique Galatasaray ceza alanı solunda yerde kaldı ve hakeme baktı. İlk anda oyunu devam ettiren Zorbay Küçük VAR ile konuşup Muslera'nın oyunu hareketlendirmesini istedi.

Pozisyon 22' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Ömer Bayram'ın sağdan falsolu ortasında Donk kale sahası önünde topu göğsüyle yumuşatıp sağ ayağıyla ağlara yolladı.

Ev Sahibi Golü 21' GOL! Donk attı! Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor...Gol - Ryan Donk

Pozisyon 20' Feghouli'nin pasında ceza alanında sağdan sıfıra inen Adem'in içeri çevirdiği topa Lopes son anda dokundu. Korner

Pozisyon 16' Linnes'in soldan ortasında Feghouli'den önce Diego dokundu, Ömer Bayram'ın vuruşunda top dışarı çıktı

Pozisyon 9' Sapunaru'nun soldan kullandığı serbest vuruşta Muslera çıktı ve topu aldı.

Pozisyon 6' Mariano'nun sağdan yerden ortasında ön direğe gelen Adem'in vuruşunda top ağlarla buluştu

Ev Sahibi Golü 5' GOL! Adem Büyük attı! Galatasaray öne geçiyor...Gol - Adem Büyük

Pozisyon 2' Ömer Bayram'ın soldan ortasında savunma ön direkte topu karşıladı.

Maç Başladı 1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR

STAT: Türk Telekom

SAAT: 19:00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem Büyük

Kayserispor: İsmail, Emre, Diego Angelo, Miguel Lopes, Rienstra, Uzodimma, Campanharo, Pedro Henrique, Djedje, Situm, Mesanovic