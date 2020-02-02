Galatasaray - Kayserispor maç özeti
Galatasaray süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Donk'un attığı gol ile Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor....
Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele de Galatasaray 2-0 önde.
CANLI ANLATIM
38' Feghouli'nin sağdan ortasında Emre Akbaba penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu ancak top kaleyi bulmadı
34' Kayserispor gole yaklaştı! Lopes'in sağdan ortasında Mesanovic ön direkte dokundu, Muslera gole izin vermedi.
Pozisyon 28' Henrique Galatasaray ceza alanı solunda yerde kaldı ve hakeme baktı. İlk anda oyunu devam ettiren Zorbay Küçük VAR ile konuşup Muslera'nın oyunu hareketlendirmesini istedi.
Pozisyon 22' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Ömer Bayram'ın sağdan falsolu ortasında Donk kale sahası önünde topu göğsüyle yumuşatıp sağ ayağıyla ağlara yolladı.
Ev Sahibi Golü 21' GOL! Donk attı! Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor...Gol - Ryan Donk
Pozisyon 20' Feghouli'nin pasında ceza alanında sağdan sıfıra inen Adem'in içeri çevirdiği topa Lopes son anda dokundu. Korner
Pozisyon 16' Linnes'in soldan ortasında Feghouli'den önce Diego dokundu, Ömer Bayram'ın vuruşunda top dışarı çıktı
Pozisyon 9' Sapunaru'nun soldan kullandığı serbest vuruşta Muslera çıktı ve topu aldı.
Pozisyon 6' Mariano'nun sağdan yerden ortasında ön direğe gelen Adem'in vuruşunda top ağlarla buluştu
Ev Sahibi Golü 5' GOL! Adem Büyük attı! Galatasaray öne geçiyor...Gol - Adem Büyük
Pozisyon 2' Ömer Bayram'ın soldan ortasında savunma ön direkte topu karşıladı.
Maç Başladı 1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...
GALATASARAY - KAYSERİSPOR
STAT: Türk Telekom
SAAT: 19:00
HAKEM: Zorbay Küçük
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem Büyük
Kayserispor: İsmail, Emre, Diego Angelo, Miguel Lopes, Rienstra, Uzodimma, Campanharo, Pedro Henrique, Djedje, Situm, Mesanovic
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