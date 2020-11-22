Galatasaray - Kayserispor maçı CANLI İZLE LİNKİ
Süper Lig'in 9. haftasının son maçında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Tüm detaylarını haberimizde verdiğimiz mücadele hakkında, Galatasaray - Kayserispor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? soruları soruluyor. İşte Galatasaray - Kayserispor maçı canlı izleme linki...
Milli aranın ardından heyecanın yeniden başladığı Süper Lig'de, 9. haftanın son maçı Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanacak. Karşılaşma hakkında tüm detayları haberimizde verdik. Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GALATASARAY, SON 3 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.
Galatasaray, sonraki üç maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.
9 EKSİK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.
Yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir maçın kadrosunda yer almayacak.
Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.
TAYLAN VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Taylan Antalyalı ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Kayserispor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını da kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda en az üçer gol kaydetti (toplam 20 gol).
- Galatasaray ile oynadığı 30 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kayserispor (10B 18M), iki galibiyetini de bu statta aldı (Nisan 2014'te 1-0 & Şubat 2017'de 2-1).
- Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig karşılaşmasının üçünü kazanan Galatasaray (3B 2M), daha önceki sekiz karşılaşmada altı galibiyet almıştı (1B 1M).
- Süper Lig'de oynadığı son altı maçın beşini kaybeden Kayserispor (1G), tek galibiyetini deplasmanda Ankaragücü'nden aldı (Ekim 2020'de 1-0).
- Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine Galatasaray'dan (9) daha az net gol pozisyonu fırsatı tanıyan tek takım Konyaspor (8). Net gol pozisyonuna girme konusunda ise Kayserispor'dan (6) daha düşük bir sayıya sahip sadece iki ekip var: Denizlispor & Trabzonspor (dörder).
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda henüz kafa golü atamayan iki ekip bu maçta karşı karşıya geliyor.
- Bu sezon oynadığı yedi Süper Lig maçında dört gol atabilen Kayserispor, ilk yedi maçlar itibarıyla lig tarihindeki en düşük sayısını tekrarladı (2015/16'da 4 gol).
- Galatasaray orta sahası Younes Belhanda'nın Süper Lig kariyerinde birden fazla maçta hem gol atıp hem de asist yaptığı tek rakibi Kayserispor (2 maç).
- Geçen sezon Kayserispor'a rakip olduğu iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlayan Sofiane Feghouli (2 gol & 1 asist), bu stattaki karşılaşmada duble yapmıştı.
- Kayserispor file bekçisi Silviu Lung Jr.'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği rakibi Galatasaray (4 maçta 13 gol).