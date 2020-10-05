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  3. Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Süper Lig'de transfer dönemi sona erdi. Galatasaray, bu sezon kadrosuna 7 oyuncuyu kattı. Taraftarlarlar, Galatasaray'ın kimleri transfer ettiğini merak ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Bu yıl transferde istediklerini gerçekleştiremeyen kulüp olarak gözüken Galatasaray, transfer sezonunu 7 yeni oyuncuyla kapatıyor. Sarı-kırmızılılar, bu yıl kadrosuna kattığı 6 isme bonservis bedeli ödemedi. Transferin son saatlerine kadar orta saha ve kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren Galatasaray, bu bölgelere transfer yapamadan transferi kapattı.

İşte Galatasaray kadrosuna 2020/2021 sezonunda katılan isimler...

Oğulcan Çağlayan > Bedelsiz

Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Kerem Aktürkoğlu > Bedelsiz

Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Omar Elabdellaoui > Bedelsiz 

Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Fatih Öztürk > Bedelsiz 

Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Emre Kılınç > Bedelsiz

Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Arda Turan > Bedelsiz

Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Oghenekaro Etebo > Kiralık ücreti: 675 Bin €

Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

KİMLER AYRILDI?

Maicon > 1.430.000 €

Mariano > Serbest

Yuto Nagatomo > Serbest

Selçuk İnan > Emekli oldu

Mario Lemina > Kiralıktan geri döndü

Jean Michael Seri > Kiralıktan geri döndü

Florin Andone > Kiralıktan geri döndü

Henry Onyekuru > Kiralıktan geri döndü
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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