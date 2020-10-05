Galatasaray kimleri transfer etti 2020?

Bu yıl transferde istediklerini gerçekleştiremeyen kulüp olarak gözüken Galatasaray, transfer sezonunu 7 yeni oyuncuyla kapatıyor. Sarı-kırmızılılar, bu yıl kadrosuna kattığı 6 isme bonservis bedeli ödemedi. Transferin son saatlerine kadar orta saha ve kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren Galatasaray, bu bölgelere transfer yapamadan transferi kapattı.

İşte Galatasaray kadrosuna 2020/2021 sezonunda katılan isimler...

Oğulcan Çağlayan > Bedelsiz

Kerem Aktürkoğlu > Bedelsiz

Omar Elabdellaoui > Bedelsiz

Fatih Öztürk > Bedelsiz

Emre Kılınç > Bedelsiz

Arda Turan > Bedelsiz

Oghenekaro Etebo > Kiralık ücreti: 675 Bin €

KİMLER AYRILDI?

Maicon > 1.430.000 €

Mariano > Serbest

Yuto Nagatomo > Serbest

Selçuk İnan > Emekli oldu

Mario Lemina > Kiralıktan geri döndü

Jean Michael Seri > Kiralıktan geri döndü

Florin Andone > Kiralıktan geri döndü

Henry Onyekuru > Kiralıktan geri döndü

