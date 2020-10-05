Galatasaray kimleri transfer etti 2020?
Süper Lig'de transfer dönemi sona erdi. Galatasaray, bu sezon kadrosuna 7 oyuncuyu kattı. Taraftarlarlar, Galatasaray'ın kimleri transfer ettiğini merak ediyor. İşte detaylar...
Bu yıl transferde istediklerini gerçekleştiremeyen kulüp olarak gözüken Galatasaray, transfer sezonunu 7 yeni oyuncuyla kapatıyor. Sarı-kırmızılılar, bu yıl kadrosuna kattığı 6 isme bonservis bedeli ödemedi. Transferin son saatlerine kadar orta saha ve kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren Galatasaray, bu bölgelere transfer yapamadan transferi kapattı.
İşte Galatasaray kadrosuna 2020/2021 sezonunda katılan isimler...
Oğulcan Çağlayan > Bedelsiz
Kerem Aktürkoğlu > Bedelsiz
Omar Elabdellaoui > Bedelsiz
Fatih Öztürk > Bedelsiz
Emre Kılınç > Bedelsiz
Arda Turan > Bedelsiz
Oghenekaro Etebo > Kiralık ücreti: 675 Bin €
KİMLER AYRILDI?
Maicon > 1.430.000 €
Mariano > Serbest
Yuto Nagatomo > Serbest
Selçuk İnan > Emekli oldu
Mario Lemina > Kiralıktan geri döndü
Jean Michael Seri > Kiralıktan geri döndü
Florin Andone > Kiralıktan geri döndü
Henry Onyekuru > Kiralıktan geri döndü