Türkiye Futbol Federasyonundan yeni sezonu Ekim ayından itibaren seyircili oynatacağız açıklamasının yapılmasıyla birlikte Galatasaray yönetimi kombine satışları için harekete geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle sezonun büyük bir kısmını seyircisiz oynamak zorunda kalan kulüpler, birçok ekonomik sıkıntıyla boğuşmuştu. Yeni sezona seyirciyle girmek isteyen kulüpler, bu yönde kararlarını açıklamıştı. TFF'nin de seyircili oynanacak sözlerinin ardından kombine satışları başladı. Peki, Galatasaray kombine fiyatları ne kadar? Kombine yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY KOMBİNE FİYATLARI NE KADAR?

TFF'nin Ekim ayında statlara %30 kapasiteyle seyirci alınmasıyla ilgili çalışmasının duyurulması üzerine Galatasaray'da kombine satışları başladı. Taraftarların merak ettiği kombine fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

En üst kategoriden en alt kategoriye göre fiyatlar şöyle sıralanıyor:

6.750 TL, 5.850 TL, 5.400 TL, 4.500 TL, 3.600 TL, 2.925 TL, 2.340 TL, 1.530 TL, 1.350 TL

KOMBİNE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kulübün resmi sitesinden açıklanan bildiri metninde kombine yenilemenin nasıl yapılacağı açıklandı. Linke gitmek için tıklayınız.

SON GÜN 17 EYLÜL

"Avantajlı fiyatlarla kombine satın alma hakkı olan taraftarlarımız bu kampanyadan 17 Eylül 2020 Perşembe gününe kadar faydalanabilecek.

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