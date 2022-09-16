Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 7. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Galatasaray- Konyaspor maçı canlı izle | Galatasaray- Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 7.haftasındaki Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül 2022 Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray- Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

Konyaspor XI: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno, Amir, Soner, Endri, Zymer, Muhammet.