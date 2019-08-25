Galatasaray - Konyaspor maçından notlar

- Türk Telekom Stadı, yeni sezonu açıyor

- Terim'den 4 değişiklik

- Fatih Terim'in cezası sona erdi

- Hasan Şaş'a destek

- Emine Bulut ve Tuba Erkol unutulmadı

- Maça yoğun ilgi

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Konyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlendi.

TÜRK TELEKOM STADI, YENİ SEZONU AÇIYOR

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk ederek kendi sahasında yeni sezonu açıyor. İlk hafta deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olan sarı kırmızılı takım, Konyaspor'u evinde yenerek, ligde iç sahada yenilmezlik serisini 37 maça çıkarmayı hedefliyor.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı ilk 11'inde Denizlispor mücadelesine göre 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Denizlispor'a karşı kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao yerine Donk'u oynatırken, orta sahada Selçuk İnan yerine yeni transfer Nzonzi'ye görev verdi. İlk maçta oynayan Jimmy Durmaz yedek kulübesine çekilirken, Emre Mor onun yerini aldı. Sakatlığı bulunan ve son antrenmanlara katılamayan Belhanda'nın yerine ise Sofiane Feghouli ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

FATİH TERİM'İN CEZASI SONA ERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezasının ardından Konyaspor mücadelesiyle birlikte yedek kulübesine geri döndü. Terim, geçen sezonun 32'nci haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından 3 maçlık cezaya çarptırılmıştı. Terim bu 3 maçlık cezasını çektikten sonra Konyaspor'a karşı yedek kulübesindeki yerini aldı.

HASAN ŞAŞ'A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, mücadele öncesi yardımcı antrenör Hasan Şaş'a destek oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, hafta içerisinde istifa eden sonrasında ise göreve geri dönen Hasan Şaş'ı tribünlere çağırdı ve destek tezahüratlarında bulundu.

EMİNE BULUT VE TUBA ERKOL UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde eşleri tarafından bıçaklanarak hayata gözlerini yuman Emine Bulut ve Tuba Erkol, Galatasaray - Konyaspor maçında unutulmadı. Sarı kırmızılı taraftarların hazırladığı "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" ve "Kadına şiddete hayır" pankartları tribünlerde yer alırken, mücadele öncesi de Galatasaraylı ve Konyasporlu oyuncular Emine Bulut ve Tuba Erkol'un isimlerinin yazdığı siyah tişörtler ile ısınmaya çıktı, ısınmanın ardından ise iki takım oyuncuları, siyah pankart ile sahaya çıktı. Taraftarlar, maç öncesinde, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.

Ayrıca müsabaka öncesi kadın cinayetlerine tepki olarak bir dakika boyunca oyuncular maça başlamadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar, sezonun ilk iç saha maçında takımını yalnız bırakmamak için tribünlerin büyük bir bölümünü doldururken, az sayıda Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA