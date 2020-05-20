Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada son koronavirüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı belirtildi.

Galatasaray; 20 Mayıs Çarşamba sabahı futbol takımı, teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara yapılan koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımıteknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan Covid-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray bugün yaptığı bir diğer paylaşımda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ikinci kez torun sevinci yaşadığını duyurmuştu.

Paylaşımda "Başkanımız Mustafa Cengiz ikinci kez torun sevinci yaşadı. Pelin - Sarper Cengiz çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Cengiz ailesini tebrik eder; hayata gözlerini yeni açan Mila Cengiz'e ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz" ifadelerine yer verilmişti.

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