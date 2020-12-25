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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, toplantı düzenledi

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Bankalar Birliği ile uzatılacağı açıklanan anlaşmanın şartlarının sportifin ana hissedarı olan kulüp üyelerinden saklandığını söyleyerek, "Bilgi saklayarak Galatasaray'ın geleceğini karartmayın" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, toplantı düzenledi

Galatasaray'da mayıs ayında yapılması planlanan olağan seçimlerde aday olacağını açıklayan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı düzenledi. Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde yapılan toplantıda Metin Ünlü, İsmail Sarıkaya, Erhan Gündal, Gürkan Eliçin, Ömer Tümay, Arif Badur, Mustafa Ekeman, Emir Kıvırcık, Çetin Öztürk, Ahmet Tirali, Yasin Çakmak söz aldılar.

Gürkan Eliçin, 7+2 yıllık sözleşmenin ilk 2 yılının dikensiz gül bahçesi, sonrasının ise felaket yılları olduğunu söyledi. Eliçin, 5 ay süresi kalan bir yönetimin, bu anlaşma ile kendisinden sonra gelecek yönetimleri sıkıntıya soktuğunu ifade etti.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, toplantı düzenledi

Arif Badur, futbolda alt yapıya önem verilerek buradan elde edilecek gelirle borçların azaltılabileceğini söylerken, Erhan Gündal da bu görüşü destekledi. Şeffaf olmayan söz konusu ortamın kulübün geleceğini tehlikeye attığını belirten Ömer Tümay ise durumdan endişeli olduğunu vurguladı. Kulübü yetkisiz bir yönetimin temsil ettiğini dile getiren Metin Ünlü de atılan ve atılacak imzaların hukuksuz olduğunu aktardı.

Sportif ve Dernek arasındaki borçlanmanın, yapılan yanlış uygulamalarla derneğin mevcudiyetini tehlikeye soktuğunu belirten katılımcılar, önlem alınmazsa ada başta olmak üzere kulübün tüm gayrimenkullerinin risk altına girebileceğini ifade ettiler.

Onur Çelik
Spor Editörü


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