İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA