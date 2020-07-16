Galatasaray Kulübü: "Gündemimizde erken seçim yoktur"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı camianın gündeminde erken seçim olmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, medyada yer alan haber üzerine yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumu gayet iyi olup, değerli Türk doktorları tedavi ve iyileşme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi başkanımıza doktorları tarafından görevine devam etmemesi yönünde bir telkin ve öneride bulunulmadığı gibi Galatasaray'ın gündeminde de bir erken seçim yoktur." ifadelerine yer verildi.

Başkan Cengiz'e seçim için baskı yapıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, bir kısım medyada yer alan ve başkanımızın seçime gitme konusunda yönetim kurulu içindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düştüğü, kendisine baskı ve operasyon yapıldığı yönündeki iddialar ise tamamen hayal ürünüdür. Yönetim kurulumuz, başkanımız Mustafa Cengiz liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hiçbir fedakarlıktan taviz vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA