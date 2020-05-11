Galatasaray Kulübünden Hasan Şaş'a hizmetleri için teşekkür
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, görevinden istifa eden futbol takımı yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde futbol A takım yardımcı antrenörlüğü görevini yürüten...
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, görevinden istifa eden futbol takımı yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde futbol A takım yardımcı antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş, görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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