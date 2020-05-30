Galatasaray Kulübü'nden koronavirüs açıklaması: Negatif çıktı
Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncular, teknik heyet ve sağlık ve idari kadrolardan toplam 85 kişiye yapılan testlerin sonuçları negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı takımda önemli bir koronavirüs açıklaması geldi. Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir." ifadeleri yer aldı.
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