Galatasaray Kulübünden kötü haber! 2022'yi 311 milyon lira zararla kapattı

Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

YAYINLAMA
Google News
Galatasaray Kulübünden kötü haber! 2022'yi 311 milyon lira zararla kapattı

Galatasaray Kulübü, 2022 yılını 311 milyon lira zararla kapattı.

Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

bg8888.jpg

"GEÇEN SEZONUN KÖTÜ GİTMESİNDEN DOLAYI SPONSORLUK GELİRLERİNDE SORUNLAR YAŞADIK"

Toplantıda kulüp ile bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş özet yıllık mali, yönetsel ve sportif faaliyetler hakkında yönetim kurulu adına muhasip üye Levent Yaz sunum yaptı.

Sportif AŞ'nin 1 Haziran-30 Kasım arasındaki 6 aylık dönemde zarar ettiğini belirten Yaz, "Sportif AŞ, toplamda 254 milyon lira zarar etti. Gelirlerimiz istediğimiz gibi artmadı. Geçen sezonun kötü gitmesinden dolayı sponsorluk gelirlerinde sorunlar yaşadık. Aynı nedenle kombine kart ücretlerinde istediğimiz artışı yapamadık. Değişken gelirimiz (UEFA veya Token) şu ana kadar neredeyse hiç olmadı. Son olarak daha önceden yapılan bazı kontratlar önümüzü tıkadı." diye konuştu.

Futbol takımı maliyetlerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile kıyaslayan Yaz, "Fenerbahçe bizden yüzde 15-20 daha fazla harcama yapmış durumda. Diğer rakibimiz Beşiktaş ise bizden biraz daha az harcama yapmış durumda. Oluşan zarardaki ana neden harcamalarımız değil. Esas olan rakiplerimize göre geçen dönem çok daha kötü sezon geçirmemiz ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları nedeniyle hak ettiğimiz gelire ulaşılamaması." ifadelerini kullandı.

Levent Yaz, kulübün 2022 yılında 1 milyar 14 milyon lira zarar ettiğini ancak Mecidiyeköy projesi gelirinin etkisiyle zararın 311 milyon liraya gerilediğini dile getirdi.

Denetleme kurulu üyesi Ömer Çirkin'in yaptığı sunumda ise sarı-kırmızılı kulübün toplam yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin lira olduğu belirtildi.

bg978.jpg

YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL MART SONUNDA

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, 18 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Divan kurulu üyelerine yapılan duyuruda genel kurulun Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi. Söz konusu gün çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantının 25 Mart'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Ağaoğlu helallik isteyerek kongrede aday olmayacağını açıkladı
Ahmet Ağaoğlu helallik isteyerek kongrede aday olmayacağını açıkladı
Manchester City Alman ekibi RB Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! Haaland rekor kırdı!
Manchester City Alman ekibi RB Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! Haaland rekor kırdı!
Chelsea, İngiltere'de bir ilke imza atıyor! Stadyumunda iftar programı düzenleyecek!
Chelsea, İngiltere'de bir ilke imza atıyor! Stadyumunda iftar programı düzenleyecek!
1 puan son dakikada geldi! Göztepe 1-1 Pendikspor
1 puan son dakikada geldi! Göztepe 1-1 Pendikspor
Son Haberler
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi Hilvan - Bozova yolunu yerle bir etti!
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi Hilvan - Bozova yolunu yerle bir etti!
Galatasaray Kulübünden kötü haber! 2022'yi 311 milyon lira zararla kapattı
Galatasaray Kulübünden kötü haber! 2022'yi 311 milyon lira zararla kapattı
Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartla 1 yıl boyunca ödenecek: Her eve 1.250 TL yardım!
Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartla 1 yıl boyunca ödenecek: Her eve 1.250 TL yardım!
İspanya Prensesi Leonor'a asker yolu göründü! Tahtın varisi 17 yaşında asker oluyor!
İspanya Prensesi Leonor'a asker yolu göründü! Tahtın varisi 17 yaşında asker oluyor!
Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını duyurdu! Tff'ye seslendi!
Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını duyurdu! Tff'ye seslendi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük fırsat tepti!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük fırsat tepti!
Çok Okunanlar
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 13'e yükseldi!
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 13'e yükseldi!
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Yeşil-beyazlı takım PFDK’ya sevk edilmişti! Bursaspor’a 9 maç seyircisiz oynama cezası
Yeşil-beyazlı takım PFDK’ya sevk edilmişti! Bursaspor’a 9 maç seyircisiz oynama cezası
Trabzonspor, Orhan Ak yönetiminde hazırlıklara başladı
Trabzonspor, Orhan Ak yönetiminde hazırlıklara başladı
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!