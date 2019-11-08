Galatasaray Kulübü'nden sakatlık açıklaması!

Galatasaray Kulubü'nden yapılan açıklama ile bugün Madrid’de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı belirtildi.

Younes Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep’e gitmezken, İstanbul’a döndü.