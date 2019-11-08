Galatasaray Kulübü'nden sakatlık açıklaması!
Sarı-Kırmızılı Kulüpten, açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Younes Belhanda’nın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11’inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceği belirtildi.
Galatasaray Kulubü'nden yapılan açıklama ile bugün Madrid’de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı belirtildi.
Younes Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep’e gitmezken, İstanbul’a döndü.
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