Galatasaray, kupada çeyrek finalde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Boluspor'u deplasmanda 1-0 ve evinde de 4-1'lik skorlarla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Boluspor'u Yunus Akgün ve Muğdat Çelik'in golleri ile 4-1 mağlup etti. Bolu'daki ilk maçı da 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar böylece adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'ın da yer aldığı kupadaki kura çekimi yarın saat 14.00'de yapılacak.

Kaynak: İHA