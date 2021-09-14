UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon başarı yakalamak isteyen Galatasaray, gruptaki ilk maçına Lazio karşısında çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin bu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Galatasaray - Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - LAZİO UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lazio Uefa Avrupa Ligi maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Bu zorlu mücadele, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - LAZİO UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lazio Uefa Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen platformu şifreli bir oluşum olduğundan bu maçı izleyebilmek için paket satın almanız gerekmektedir. Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra maç yayınlandığında canlı olarak izleyebilirsiniz.