Galatasaray, Levent Şahin’e emanet
Galatasaray'da cezalardan dolayı takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.
Galatasaray'da cezalardan dolayı takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik heyetin cezalarından dolayı kulübede Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da cezasından dolayı takımın yanında yer alamadı.
Kaynak: İHA
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