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Galatasaray, ligin ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor

Süper Lig'de ligin ikinci yarısı başlıyor. Galatasaray, 22. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor.

Galatasaray, ligin ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçına Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. 

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Galatasaray, ligin ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor

6 FUTBOLCU YOK

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezası biten Mbaye Diagne kadrodaki yerini alacak.

Takımla dün ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Henry Onyekuru'nun da kadroda yer alması bekleniyor.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, ligin ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor

GAZİANTEP İLE 4. MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Onur Çelik
Spor Editörü
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