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  3. Galatasaray - Lindemans AALST: 3-1

Galatasaray - Lindemans AALST: 3-1

GALATASARAY: Doğukan, Venno, Gergye, Duff, Selçuk, Yasin, Can (L), Onurcan (L) (Melih, Muzaffer, Emin, )

Galatasaray - Lindemans AALST: 3-1

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Cristian Eduard Botezatu (Romanya), Serhiy Hulka (Ukrayna)

GALATASARAY: Doğukan, Venno, Gergye, Duff, Selçuk, Yasin, Can (L), Onurcan (L) (Melih, Muzaffer, Emin, )

AALST: Firlej, Claes, Colson, Gustavsson, Staszewski, Smit, Deroey (L) (Strzezek, Van Hoyweghen, Vandeweyer)

SETLER: 25-17, 25-20, 20-25, 25-18

SÜRE: 1 saat 37 dakika (23,25, 25, 24)

Galatasaray, CEV Kupası 4'lü Finaller Turu'ndaki ilk maçında, sahasında Belçika'nın Lindemans Aalst takımını konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-17, 25-20, 20-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazandı. Rövanş karşılaşması 14 Şubat 2019, Perşembe günü Belçika'nın Aalst şehrindeki Sportcentrum Schotte'de oynanacak.

FOTOĞRAFLI

DHA

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