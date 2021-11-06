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  4. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart olayı! Kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart olayı! Kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı konuk ettiği maçın son anlarında hakem Sandro Scharer'in rakip oyuncuya iki sarı kart gösterdi. Ancak kırmızı kartını kullanmadı. Yaşanılan durum hakkında kural hatası tartışmaları başladı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart olayı! Kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

Sarı kırmızılı takım perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sonuçlanmış ve bu skorla Galatasaray gruptaki liderliğini sürdürmüştü.

Mücadelenin uzatma anlarında Lokomotiv Moskovalı futbolcu Dmitry Zhivoglyadov'un iki sarı kart gördüğü fakat kırmızı kart görmediği ortaya çıktı. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in bu kararı Galatasaray'lı taraftarların aklına acaba maçta kural hatası var mı? sorusunu getirdi. 

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart olayı! Kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

İLK SARI KART 90+1'DE

Dmitry Zhivoglyadov isimli futbolcu maçtaki ilk sarı kartını Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonucu 90+1'de gördü.

Galatasaray faulden doğan serbest vuruşu çabuk bir şekilde kullanmak istiyor. Ancak rakip futbolcular bunu engelliyor. Topu vermedikleri için saha geriliyor ve iki taraf arasında gerginlik çıkıyor.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart olayı! Kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

KIRMIZI KART ÇIKMAMASINA KENDİ DE ŞAŞIRDI

Yaşanan bu gerginliğin üzerine hakem Moskovalı futbolcuları kart göstermek için yanına çağırıyor. Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise 6 numaralı Dmitry Borinov ve 2 numaralı Dmitry Zhivoglyadov sarı kart görüyorlar. Gördüğü kart sonrasında Zhivoglyadov şaşkın şaşkın etrafına bakıyor. Ardından görev bölgesine geri dönüyor. Maç kısa bir süre sonra tamamlanıyor.

Maç içerisine İsviçreli hakemin Zhivoglyadov'a net bir şekilde iki sarı kart çıkardığı görülmekte ancak UEFA'nın internet sitesindeki maç raporunda Rus futbolcunun yalnızca tek sarı kart gördüğü, bunu da 90+3'te gördüğü yazıyor.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart olayı! Kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

KURAL HATASI VAR MI? GALATASARAY MAÇ TEKRAR EDİLECEK Mİ?

Sosyal medyada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Rus futbolcu Zhivoglyadov'a iki sarı kart çıkarıp kırmızı kart göstermemesi gündem konusu oldu. Maçın tekrar edilmesi yönünde görüşler bulunuyor.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart olayı! Kural hatası var mı? Maç tekrar edilecek mi?

Konuya ilişkin olarak Galatasaray'ın UEFA'ya başvurup başvurmayacağı şu anda bilinmiyor.

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