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  4. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlaması olacak mı? Sarı-Kırmızılı kulüpten seyirci kararı

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlaması olacak mı? Sarı-Kırmızılı kulüpten seyirci kararı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Lokomotiv Moskova maçına herhangi bir kısıtlama olmadan tribüne seyirci alınacağı belirtildi.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlaması olacak mı? Sarı-Kırmızılı kulüpten seyirci kararı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan tam kapasite seyirciyle oynama başvurusunun kabul edilmediği fakat oynanacak olan maçta herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmaya yüzde 100 kapasite ile seyirci alımına yönelik yapılan başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildiği bildirildi.

TFF'nin 9 Kasım Salı gününden itibaren Türkiye'de oynanacak tüm maçlarda yüzde 50 olan seyirci kapasitesini yüzde 100'e çıkardığı hatırlatılarak, "Kulübümüzce alınan karar gereği, yarın saat 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir." denildi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir dolu tribünler önünde maça çıkmadıklarının aktarıldığı açıklama, "Uzun bir aradan sonra, büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz." ifadeleriyle sona erdi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi 

"Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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