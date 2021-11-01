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Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk 3 maç sonunda liderlik koltuğunu kazanan cimbom, dördüncü maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Galatasaray'ın bu maçını merak eden taraftarlar internette Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak lider durumda bulunan Galatasaray, dördüncü maçında evinde Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen taraftarlar da internet arama motorlarında Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Cimbomun bu zorlu mücadelesi İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. 

Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

 

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