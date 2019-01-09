Galatasaray, Marcao transferini bitirdi
Galatasaray, Portekiz ekibi Chaves'ten stoper Marcao ile anlaşmaya sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Portekiz ekibi Chaves'ten stoper Marcao ile anlaşmaya sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün Marcao transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır."
Kaynak: İHA
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