Galatasaray, Marcao transferini bitirdi

Galatasaray, Portekiz ekibi Chaves'ten stoper Marcao ile anlaşmaya sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Marcao transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır."

Kaynak: İHA