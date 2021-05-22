Galatasaray, Marcao'nun kontratını 3 yıl uzattı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcumuz Marcos do Nascimento Teixeira ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu."

Galatasaray'dan konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklamada, ‘’Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

MARCAO'NUN ÜCRETİNE İYİLEŞTİRME

Öte yandan Marcao, 2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro, 2023-2024 sezonu için ise net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti kazanacak.