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Galatasaray - Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda lider durumda olan Galatasaray, 5. grup karşılaşmasında Marsilya ile karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Galatasaray - Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Galatasaray - Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. grup karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Galatasaray evinde Fransız ekibi Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Galatasaray - Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - MARSİLYA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı 25 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - MARSİLYA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden üye olunduktan sonra canlı olarak izlenebilmektedir.

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