Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının 11'leri belli oldu
Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Ligde geride kalan 11 haftada 19 puan toplayan ve 6. sırada bulunan Galatasaray son 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi. Başakşehir 19 puanla 5. sırada.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 20.30'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.
Mücadelede dördüncü hakem olarak Burak Şeker görev alacak.
MAÇIN 11'LERİ
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Marcao, Ahmet, Emre, Lemina, Donk, Ömer, Feghouli, Babel, Adem
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli
GALATASARAY MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇTA HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen, AVAR ise Mustafa Emre Eyisoy. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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