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Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Derbide ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşacak. Derbide ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Derbide ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatarasay, Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşadıç Sarı-kırmızılılılar, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.

Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi, Min Jae, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 21 Kasım 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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