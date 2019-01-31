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Galatasaray, Mitroglou'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou'nun kiralanması konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlandığını...

Galatasaray, Mitroglou'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou'nun kiralanması konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

DHA

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