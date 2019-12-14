Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 28 bin 460 seyirci izledi

Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 460 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile karşılaşırken, mücadeleden 2-2 berabere ayrıldı. Bu müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 460 biletli seyirci izledi. Ankaragücü taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Bir önceki iç sahadaki Alanyaspor maçını ise 28 bin 711 biletli seyirci takip etmişti.

Kaynak: İHA